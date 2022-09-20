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Hazırlık kursu protokolü
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) ile Kütahya Yargı Sınavlara Hazırlık Kursu arasında protokol imzalandı.
KÜTAHYA 20.09.2022, 11:27
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) ile Kütahya Yargı Sınavlara Hazırlık Kursu arasında protokol imzalandı.
Protokol KSBÜ adına Genel Sekreter Kutlu Önal tarafından imzalanırken, söz konusu kurs adına Damla Ersoy Şahin tarafından imzalandı.
İmzalanan protokol çerçevesinde 2022-2023 Eğitim-Öğretim Döneminde KSBÜ öğrencilerine, personelleri ve birinci derece yakınlarına İngilizce kursu eğitim ücretlerinde indirim uygulanacak.
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