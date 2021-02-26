Hayvancılık işletmelerinde temizlik ve dezenfeksiyon çalışması

Kütahya’da İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince hastalık çıkan hayvancılık işletmelerinde temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Konuyla ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “İl ve İlçe Müdürlüğü ekiplerimiz hastalık çıkan hayvan işletmelerinde hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla, temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarına devam etmektedirler” denildi.