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Hayvan ve araç hırsızlığı operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen araç ve hayvan hırsızlığı operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KÜTAHYA 07.05.2021, 22:57
Hayvan ve araç hırsızlığı operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen araç ve hayvan hırsızlığı operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Simav Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, anahtarı araç üzerinde bırakılmış 2 adet aracın çalıntı ihtimali üzerine bir araştırma başlatıldı. Alınan bilgiye göre, çalıntı araçlardan birinin bagajında bulunan yeleğin, diğer aracın sahibine ait olduğu bilgisi üzerine şüphelilerin aynı kişiler olduğu tespit edildi. İlk aracın hayvan hırsızlığı için çalındığı, ancak hayvanların bu araca sığmaması sebebiyle terk edildiği, çalınan ikinci araç ile iki küçükbaş hayvan hırsızlığının gerçekleştiği tespit edildi. 130’a yakın güvenlik kamera kaydının incelenmesi sonucu, S.A. ve A.Y. isimli şahısların yakalanarak, sevk edildiği adli makam tarafından tutuklandığı bildirildi.
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