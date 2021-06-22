Kütahya’nın Altıntaş ve Tavşanlı ilçelerinde, hayvan hastalıkları ile mücadele ve hayvan hareketleri kontrolü genelgesi kapsamında eğitim toplantısı yapıldığı bildirildi.

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık, yaptığı açıklamada, ’’Müdürlüğümüz Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü’nde görevli Veteriner Hekimlerimiz tarafından Tavşanlı ve Altıntaş İlçelerinde, Tavşanlı, Domaniç, Emet, Hisarcık, Altıntaş, Aslanapa ve Dumlupınar ilçe müdürlüklerimizde görev yapan Veteriner Hekimlerimize hayvan hastalıkları ile mücadele ve hayvan hareketleri kontrolü genelgesi kapsamında eğitim toplantısı yapıldı’’ ifadelerini kullandı