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Hayırsever aileden su kuyusu

Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Karacahisar köyünde yaşayan Eyüp ve Fadime Demirtaş çifti, susuzluk çeken Müslüman ülkelerde su kuyusu açılması isteğiyle 40 bin TL bağışta bulundu.

KÜTAHYA 02.09.2021, 10:54
Hayırsever aileden su kuyusu

Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Karacahisar köyünde yaşayan Eyüp ve Fadime Demirtaş çifti, susuzluk çeken Müslüman ülkelerde su kuyusu açılması isteğiyle 40 bin TL bağışta bulundu.

Simav Müftülüğü Şube Müdürü Feyzullah Küçükçakır, hayırsever ailenin bir belgeselde gördüğü, çamurlu su birikintisinden su içen çocuktan etkilenerek su kuyusu hayrını yapmaya karar verdiğini belirtti. Küçükçakır, “Karacahisar köyünde yaşayan Eyüp ve Fadime Demirtaş çifti, susuzluk çeken Müslüman ülkelerde su kuyusu açtırmak istediklerini bildirdiler. Uzun zamandır biriktirdikleri 40 bin lirayı bağış yaparak, makbuzunu İlçe Müftülüğüne gelip teslim ettiler. Allah hayırlarını kabul etsin” dedi.

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