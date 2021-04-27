Havalar ısındı sebze fidesi satışlarında yoğunluk başladı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte sebze fidesi satışlarında yoğunluk başladı.

Durak Mahallesi’nde bulunan işvyerinde sebze fidesi satan Kadir Şabahat, "Fide satışlarımız başladı. Çiftçilerimiz öncelikle sera olmak üzere, açık tarlaya dikimleri yapmaya başladılar. Hemen hemen tüm fide çeşitleri satılmaya başlandı. Ramazan ayının rehaveti de yavaş yavaş sonlandı. Şimdi ve bir aya kadar dikimler devam edecek seralara. Bundan bir hafta sonrasından itibaren çiftçilerimiz açık tarlaya da dikim yapmaya başlayacak. Özellikle profesyonel çiftçilerimiz seralara sırık çeşitleri tercih ediyor. Sırık salatalık olsun, sırık domates olsun, hem yüksek verimli hem de raf ömrü uzun kaliteli ürünleri tercih ediyorlar. Pandemi sürecinde özellikle vatandaşlar kahvehanelerden de çıkıp biraz da zorunlu olarak mecburen bağ ve bahçelere yöneldi. Herkes bir hobi bahçesi yapmaya başladı. Yasak saatleri dışında hobi bahçeleri olan vatandaşlarımız dikim yaparak, bahçesi ile uğraşarak az da olsa üretim yapmak daha mantıklı geliyor" dedi.

Sattığı fideler arasında domates, biber, salatalık, fasulye, çilek, bamya gibi çeşitlerin bulunduğunu söyleyen Şabahat: "Fiyatlar geçtiğimiz yıl gibi 1 TL’den başlayarak 4 liraya kadar değişiyor. 4 TL olanlar aşılı çeşitler. Diğer seralara olan çeşitler ise 2 TL civarında satışı gerçekleşiyor. Vatandaşlarımıza fide dikimi konusunda detaylı bilgi vererek kaliteli ürün elde etmelerine yardımcı oluyoruz” ifadelerini kullandı.