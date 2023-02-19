Hat sanatçılarından depremzedelere yardım eli

Hattat Mahmut Şahin ve öğrencilerinin eserlerinin satışı sunulduğu mezattan depremzedeler için 500 bin TL gelir elde edildi.

Şahin, Yetim Vakfı’yla düzenlenen mezatta 420 eser satışa sunuldu ve 8 saat sonunda 70 eserden 500 bin lira gelir elde edildiğini ifade etti. Şahin, “Bir sanatçı eserini bağışladığı anda vakıf malıdır. Ne eser sahibine geri verebiliriz ne de kendimiz kullanabiliriz. 400 küsur eser geldi ve hala kargoda gelecek olan bağışlar var. Depremzedelerin yararına bunları eritmemiz lazım. Eserlerini bize emanet eden arkadaşlardan kullanım hakları iznini de aldık. Satılmayan eserleri bu gibi etkinliklere destek olan, yol açan kişilere hediye edeceğiz” dedi.

Şahin, kalan eserler için 10 Mart’ta özel bir mezat daha yapılacağını sözlerine ekledi. Onlarca insanın bağış yaptığı mezatta, sadece hat eserleri değil, koleksiyonerlerin tespih, kalem, takı gibi bağışladığı eşyalar da satıldığı belirtildi.