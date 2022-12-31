Hastaneye, üst düzey ultrasonografi cihazları ve anestezi cihazı alındı

Kütahya Valiliği İl Özel İdaresi tarafından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine son teknoloji ürünü, yüksek çözünürlüğe sahip iki yeni ultrasonografi cihazı ve son teknoloji üst düzey anestezi cihazı alındı.

Alınan ultrasonografi cihazlarından biriyle hastanede Acil Ultrasonografi Birimi kurularak vatandaşın hizmet alacağı ultrasonografi cihaz ve işlem kapasitesi artırılırken, diğer cihaz girişimsel radyoloji ünitesinin özellikli işlemlerinde kullanılmak üzere hizmete sunuldu.

Ameliyathane gün sürelerinin kısalması ve halka daha hızlı sağlık hizmeti sunulması amacıyla yeni anestezi cihazıyla da Ek Ameliyathane Salonu açıldı. Yüksek çözünürlük ve görüntü kalitesine sahip cihaz, hastaların tanı ve tedavilerinde daha hızlı işlem yapmak adına kolaylık sağlıyor.

Hastanenin tüm branş ve birimlerinde hekimlerin ihtiyaç duyduğu, sağlık hizmeti sunumunda çeşitlilik ve kaliteyi artıracak her türlü cihaz ve ekipman eksikliğinin giderilmesi için tespit ve temin çalışmalarına devam edildiğini belirten İl Sağlık Müdürü Eser Şenkul, “Kütahya’mızda vatandaşlarımıza sunmuş olduğumuz sağlık hizmetinin iyileştirilmesi ve verimli hale gelmesi hususunda her fırsatta destekte bulunan ve katkılarını esirgemeyen Kütahya Valimiz Ali Çelik şükranlarımı sunarım” dedi.