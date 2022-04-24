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Hastanede tedavi gören çocuklara moral ziyareti
AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, hastanede tedavi gören çocukları ziyaret ederek bayramlarını kutladı, oyuncak hediye etti.
KÜTAHYA 24.04.2022, 13:03
AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, hastanede tedavi gören çocukları ziyaret ederek bayramlarını kutladı, oyuncak hediye etti.
Ziyaret sonrası konuşan Ceyhun, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle Evliya Çelebi Hastanemiz Çocuk servisini ziyaret ederek geleceğimizin teminatı minik kardeşlerimizin bayramlarını kutladık" dedi.
Ziyarette AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları Başkanı Melek Mankan ve AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanı Usame Doğan hazır bulundu.(EFE-)