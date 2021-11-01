Hastanede tatbikat

Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Afet ve Acil Durum Planı (HAP) kapsamında masabaşı tatbikatı yapıldı.

HAP Başkanı Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Sertaş Erarslan’ın yönettiği tatbikatta tüm HAP ekibi katılarak hazır bulundu.

Ulusal sağlık sisteminin merkez ve il düzeyinde afet yönetiminin tüm evrelerini kapsayacak şekilde hastanelerde afet ve acil durum yönetimini geliştirmek, hastanelerin fiziksel ve fonksiyonel olarak afete hazırlıklı ve dayanıklı olmasını sağlamak üzere düzenlenen plan olduğu kaydedildi.