banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Fauci, korona virüse yakalandı
Fauci, korona virüse yakalandı
TRT Balkan yayın hayatına başladı
TRT Balkan yayın hayatına başladı
Borsada halka arzlar artmaya devam ediyor
Borsada halka arzlar artmaya devam ediyor
Bal üretiminde rekolte beklentisi arttı
Bal üretiminde rekolte beklentisi arttı

Hastanede tatbikat gerçeğini aratmadı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’nde gerçekleştirilen tatbikat gerçeğini aratmadı.Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesi’nde Tavşanlı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü işbirliğiyle yangın ve kurtarma tatbikatı düzenlendi.

KÜTAHYA 15.06.2022, 14:34 15.06.2022, 15:08
Hastanede tatbikat gerçeğini aratmadı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’nde gerçekleştirilen tatbikat gerçeğini aratmadı.Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesi’nde Tavşanlı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü işbirliğiyle yangın ve kurtarma tatbikatı düzenlendi.

Senaryo gereği, hastane ana binasının ikinci katında 212 numaralı odada belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. O esnada yangının çıktığı alanda 6 hasta ve 4 refakatçı bulunuyordu. Olay yerinde kırımızı kod verilerek bu hastaların hızlı bir şekilde tahliyesi yapıldı. Yangın, yeni doğum yoğun bakım ünitesine doğru ilerledi. Burada da küvezdeki 2 çocuğun tahliyesi gerçekleştirildi.

İtfaiye ekipleri kısa süre içerisinde yangına müdahale etti. Fenalaşan bir hasta odasının penceresinden İtfaiye kurtarma aracı vasıtasıyla tahliye edildi. Daha sonra ambulansla ve acil servise kaldırıldı. Tatbikat esnasında tüm personel görevlerini tam anlamıyla yerine getirdi.

Tatbikatın ardından Tavşanlı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli tarafından Hastane personeline yangın çeşitleri ve söndürme hususlarında uygulamalı olarak bilgilendirme yapıldı.

Yorumlar (0)
22°
açık