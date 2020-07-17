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Hastanede ’Beton dubalı park yasağı’
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KSBÜ) EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ'NİN YERLEŞKESİNDEKİ BİR BÖLÜME BETON DUBALAR KONULMASI TEPKİYLE KARŞILANDI.
KÜTAHYA 17.07.2020, 16:52
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Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yerleşkesindeki bir bölüme, araçların park etmemesi için beton dubalar konulması tepkiyle karşılandı.
Sürekli otopark sıkıntısıyla gündeme gelen KSBÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin acil girişinin bulunduğu bir bölüm, zincirli dubalarla araç parkına kapatıldı.
Bu durumu gören vatandaşlar, hastane yetkililerinin uygulamasına bir anlam veremedi.
Beton dubalı önlem, yerleşke içerisinde oto park sıkıntısını daha artırırken, değişikliğin ne maksatla yapıldığı merak ediliyor.
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