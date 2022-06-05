banner550

banner549

banner547

Son Dakika
Fenerbahçe'nin borcu açıklandı!
Fenerbahçe'nin borcu açıklandı!
Dilek ağaca sığmadı!
Dilek ağaca sığmadı!
AK Parti Kampında futbol molası
AK Parti Kampında futbol molası
Rusya, Ukrayna'da tarihi manastırı bombaladı
Rusya, Ukrayna'da tarihi manastırı bombaladı

Hastane ve birim yöneticilerine, "Disiplin Mevzuatı ve Temel Muhakkiklik” eğitimi

Kütahya’da hastane ve İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı birim yöneticilerine "Disiplin Mevzuatı ve Temel Muhakkiklik” eğitimi verildi.

KÜTAHYA 05.06.2022, 09:03
Hastane ve birim yöneticilerine, "Disiplin Mevzuatı ve Temel Muhakkiklik” eğitimi

Kütahya’da hastane ve İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı birim yöneticilerine "Disiplin Mevzuatı ve Temel Muhakkiklik” eğitimi verildi.

Konuyla ilgili İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada,” İlimiz hastane ve kurumumuza bağlı birim yöneticilerine İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan’ın katılımı, Destek Hizmetleri Başkanı Muhammed Zahid Kaya ve Avukat Meryem Kaçan’ın sunumları ile disiplin işlemlerinin yürütülmesinde uygulama birliğinin sağlanması ve güncel mevzuatın değerlendirilmesi amacıyla "Disiplin Mevzuatı ve Temel Muhakkiklik” eğitimi verilmiştir” denildi.

Yorumlar (0)
21°
parçalı bulutlu