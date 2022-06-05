Hastane ve birim yöneticilerine, "Disiplin Mevzuatı ve Temel Muhakkiklik” eğitimi

Kütahya’da hastane ve İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı birim yöneticilerine "Disiplin Mevzuatı ve Temel Muhakkiklik” eğitimi verildi.

Konuyla ilgili İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada,” İlimiz hastane ve kurumumuza bağlı birim yöneticilerine İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan’ın katılımı, Destek Hizmetleri Başkanı Muhammed Zahid Kaya ve Avukat Meryem Kaçan’ın sunumları ile disiplin işlemlerinin yürütülmesinde uygulama birliğinin sağlanması ve güncel mevzuatın değerlendirilmesi amacıyla "Disiplin Mevzuatı ve Temel Muhakkiklik” eğitimi verilmiştir” denildi.