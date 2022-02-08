Hastane personelinden lokma ikramı

Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi personelinin katkılarıyla hasta ve hasta yakınları ile hastane çalışanlarına lokma ikramı yapıldı.

Hastane bahçesinde hasta ve hasta yakınları ile hastane çalışanlarına yönelik yapılan geleneksel lokma ikramına, Hastane Başhekimi Dr. Öğretim üyesi Sertaş Erarslan, Başhekim Yardımcıları Uzman Dr. Mustafa Yılmaz ve Uzman Dr. Sercan Şimşek ile hastane idarecileri iştirak etti.