Harun Çelik, milli takım kampına davet edildi

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu ve Gençlik Spor Bakanlığı tarafından Ordu’da düzenlenen Türkiye Görme Engelliler Judo Şampiyonası’na Kütahya’yı temsilen Harun Çelik, Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya alamaya ve Milli Takım Kampı’na katılmaya hak kazandı.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu ve Gençlik Spor Bakanlığı tarafından Ordu’da düzenlenen Türkiye Görme Engelliler Judo Şampiyonası’na Kütahya’yı temsilen Harun Çelik Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya alamaya ve Milli Takım Kampı’na katılmaya hak kazandı. 24 il ve 180 sporcunun katıldığı Türkiye Judo şampiyonasında 100 kiloda mindere çıkan Kütahya Engelliler Zafer Spor Kulübü sporcusu Harun Çelik Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya almaya ve milli takım kampı’na katılmaya hak kazanmıştır.