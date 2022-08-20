Harlek Termal Otel’den aşure ikramı

Kütahya’nın kaplıcalar bölgesi Ilıca’da faaliyet gösteren Harlek Termal Otel, müşterilerine ve vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Harlek Termal Otel Müdürü Engin Umur, yaptığı açıklamada, "Muharrem ayı sebebiyle hem otel müşterilerimize hem de vatandaşlarımıza aşure ikramında bulunuyoruz. Allah hayırlara vesile kılsın. Çok şükür aşure ikramlarımıza yoğun bir talep oldu. Bu tarz özel günleri hep birlikte kutlamak çok iyi oluyor. Umarım bu geleneğimiz gelecek nesillere de aktarılır. Tüm Türkiye’nin Muharrem ayını kutluyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.

İkram edilen aşureden yiyen vatandaşlar, mübarek günleri kendilerine hatırlatıp aşure ikramda bulunan Harlek Termal Otel yetkililerine teşekkür ettiler.(EFE-)