Harlek Termal Otel’deki toplantıda konuşan Başkan Işık: "2023 proje yılımız olacak"

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, mahalle muhtarları ile Ilıca Harlek Termal Otel’de bir araya geldi. Başkan Işık, göreve geldiği süreçten günümüze kadar geçen süredeki çalışmaları ve önümüzdeki dönemde yapımına başlanacak projeler hakkında bilgiler verdi.

Mahalle muhtarlarının sorunlarını ve isteklerini her fırsatta dinleyen, taleplerini önemseyen, sorunlarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Ilıca Harlek Termal Otel’de tüm mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Başkan Işık, 2023’ün Cumhuriyet’in 100. yılı olmasına dikkat çekerek, bu yılın her zamankinden daha fazla önemli olduğunu vurgulayarak, bu senenin proje senesi olduğunu büyük projelerinin tamamının bu sene içerisinde hizmete gireceğini vurguladı.

Toplantının başında tüm muhtarlara, 2023 yılı ile ilgili iyi dileklerini ileten Başkan Işık, bu senenin ’hayırlı olması’nı dileyerek, 2022 yılında mahallere yapılan yatırımlardan tek tek bahsederek ortak bir uyum içerisinde çalışmanın büyük öneminden bahsetti.

Mahalle muhtarları söz alarak, mahalleleriyle ilgili istek ve önerilerini ilk ağızdan Başkan Alim Işık’a aktaran muhtarlar, böyle bir organizasyona ev sahipliğinden dolayı Kütahya Belediyesi’ne teşekkürlerini ilettiler.

Etkinlikte, Kütahya Muhtarlar Derneği Başkanı Kadir Mandal, Başkan Işık’a göstermiş olduğu ilgiden dolayı teşekkürlerini sunarak günün anısına hediye takdiminde bulundu.

Başkan Işık, toplantıda yapım ihalesi tamamlanan ve yapımına başlanan projelerle birlikte diğer projelerin durumları hakkında muhtarlara yaptığı sunum ile bilgiler verdi.

Toplantı programına; MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy, Belediye Başkan Yardımcıları Murat Arık ve Ertuğrul Cevahir katıldı.