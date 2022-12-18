Harlek Termal Otel’de ’Türk gecesi ve yemekleri günü’ başladı

Kütahya’nın termal bölgesi Ilıca’da faaliyet gösteren Harlek Termal Otel’de ’Türk gecesi ve yemekleri günü’ etkinliği başladı.

Ünlü şef Orhan Akgün ve 18 kişiden oluşan ekip, otel müşterilerine her hafta cumartesi günleri damakları çatlatan yemekleri sunuyor. Etkinliğin ilki Otel Müdürü Engin Umur’un alkışlı startı ile başladı. Orhan Usta ve ekibi de otel müşterilerini yemek salonuna alkışlarla davet etti.

Şef Akgün, "Ekibimle birlikte artık Harlek Termal Otel’deyim. Ayrıca cumartesi günleri gerçekleştireceğimiz Türk yemekleri günü ayrı bir damak tadına sahne olacak. Türk yemekleri gecemiz bugün 150 çeşit ile ile başladı" dedi.

Otel Harlek Müdürü Engin Umur, "Harlek markası büyümeye devam ediyor. Orhan Akgün uluslararası bir şefdir. Onu arımıza katmanın sevincini yaşıyoruz. Ekinliğimizin ayrı bir özelliği de bu hafta Yerli Malı Haftası olmasıdır. Her hafta Cumartesi günleri Türk gecesi ve yemekleri günümüz devam edecektir" diye konuştu.

Otel müşterilerinden Mehmet Ekinci de, Harlek’te başta şifalı suları olmak üzere yemeklerinden ve sunulan hizmetlerinden memnun olduğunu ifade etti.