Harlek Termal Otel’de ’Meşe fırını lezzetleri’ hizmeti

Kütahya’nın Termal bölgesi Ilıca’da faaliyet gösteren Harlek Termal Otel’de ’Meşe fırını lezzetleri’ hizmetlerinin başladığı bildirildi.

Otel Müdürü Engin Umur, yaptığı açıklamada, "Otelimiz bünyesinde meşe fırını lezzetleri başlamıştır. Başta pide çeşitleri olmak üzere bir çok damak tadı halkımızın hizmetine sunuldu. Bilindiği gibi meşe fırının lezzeti bir başka oluyor. Halkımızı doğa ile iç içe olan termal otelimize bekliyoruz" diye konuştu.