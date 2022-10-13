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Harlek Termal Otel’de ’Meşe fırını lezzetleri’ hizmeti
Kütahya’nın Termal bölgesi Ilıca’da faaliyet gösteren Harlek Termal Otel’de ’Meşe fırını lezzetleri’ hizmetlerinin başladığı bildirildi.
KÜTAHYA 13.10.2022, 10:23
Kütahya’nın Termal bölgesi Ilıca’da faaliyet gösteren Harlek Termal Otel’de ’Meşe fırını lezzetleri’ hizmetlerinin başladığı bildirildi.
Otel Müdürü Engin Umur, yaptığı açıklamada, "Otelimiz bünyesinde meşe fırını lezzetleri başlamıştır. Başta pide çeşitleri olmak üzere bir çok damak tadı halkımızın hizmetine sunuldu. Bilindiği gibi meşe fırının lezzeti bir başka oluyor. Halkımızı doğa ile iç içe olan termal otelimize bekliyoruz" diye konuştu.