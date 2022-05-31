banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Elektriğe zam kapıda!
Elektriğe zam kapıda!
Petrol fiyatlarındaki sert yükseliş benzine zam olarak yansıyabilir!
Petrol fiyatlarındaki sert yükseliş benzine zam olarak yansıyabilir!
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları

Harlek Termal Otel’de açık havuz ve aupa park hizmete açıldı

Kütahya Ilıca’da faaliyet gösteren Harlek Termal Otel’de açık havuz ve aupa parkın hizmete açıldığı bildirildi.

KÜTAHYA 31.05.2022, 09:35
Harlek Termal Otel’de açık havuz ve aupa park hizmete açıldı

Kütahya Ilıca’da faaliyet gösteren Harlek Termal Otel’de açık havuz ve aupa parkın hizmete açıldığı bildirildi.

Harlek Termal Otel Wellness ve Spa Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Özer, yaptığı açıklamada, "Hamam ve içer havuzlarıyla hizmet veren Harlek Termal Otel, havaların ısınması ile açık havuzları hizmete açmıştır. Kadın ve erkekler için ayrı havuzlarda hizmet verilmekte. Ayrıca termal suyu, özellikleri bakımından yalnızca dört ülkede bulunmaktadır" diye konuştu.(EFE-)

Yorumlar (0)
27°
açık