Harlek markası büyümeye devam ediyor

Kütahya’nın termal bölgesi Ilıca’da faaliyet gösteren Harlek Termal Otel, büyümeye devam ediyor.

Hizmet kalitesini her geçen gün artıran otel, yenilenen yüzüyle termal tatil yapmak isteyenlerin ilk tercihi arasında yer alıyor.

Otel Müdürü Engin Umur, yaptığı açıklamada, "Harlek Termal Otel, 2022 yılı içerisinde 18 ayda yapılması planlanan otel yatırımlarını 6 ayda tamamlayarak geçtiğimiz Haziran ayında 57 yıl önce temeli atılmış tesisi yenilenen yüzüyle hizmete açılmıştır. Yenilenen donanımsal revizyon akabinde hizmet kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarına devam etmekte olan Harlek Termal Otel, Kasım ayında imzaladığı profesyonel otel kalite yönetimi anlaşmasıyla çalışmalarına devam etmektedir. Tesisin donanım ve hizmet kalitesi olarak fizibilite raporu oluşturulup, akabinde hızlı adımlarla ilerlenecek akreditasyon rotası oluşturuluştur. Hizmet verilen ekibe yeni dahil olan departman müdürleri için asgari 5 yıldızlı herhangi bir otelde en az 5 yıl deneyimli turizme emek vermiş takım ile hizmet vermektedir" diye konuştu.

Umur, oteldeki termal suyun romatizmal hastalıklar başta olmak üzere sporcu yaralanmaları ile iç ve dış menüsküs yırtıklarına şifa olduğunu sözlerine ekledi.