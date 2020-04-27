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Hareket halindeki ışıklar heyecana yol açtı

GÖKYÜZÜNDE GECE GÖRÜLEN HAREKET HALİNDEKİ IŞIKLAR HEYACANA YOL AÇTI

Hareket halindeki ışıklar heyecana yol açtı

GÖKYÜZÜNDE GECE GÖRÜLEN HAREKET HALİNDEKİ IŞIKLAR HEYACANA YOL AÇTI

27 Nisan 2020 Pazartesi 14:23
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Hareket halindeki ışıklar heyecana yol açtı

Kütahya’nın Emet ilçesine bağlı Yeniceköy de ikamet eden Halil Baş isimli vatandaş, gece yıldızları izlediği sırada çok sayıda sıralı ışığı gördüğünü belirterek cep telefonu ile resim çekip sosyal medyada paylaştı.

Daha önce böyle bir şey yaşamadığını belirten Halil Baş;” Ne olduğunu anlayamadım. Hemen aklıma uzaylılar geldi. Sayılamayacak kadar çok ışık dizisi hızlı bir şekilde hareket ediyordu. İlk defa başıma böyle bir şey geldi. Bende cep telefonumla resim çekip kaydettim. Sosyal medyada paylaştım. Uzaylılar dediler, ufo dediler, ancak işin aslını araştırınca öğrendim”dedi.

Halil baş, internetten yaptığım araştırmada, ışık dizilerinin ülkemizin farklı illlerinde görüldüğü ve söylenildiği gibi ufo veya uzaylılar olmadığını öğrendim. Starlink Amerikan uydu şirketi SpaceX tarafından uydu interneti erişimi sağlamak üzere inşa edilmiş bir uydu takım yıldızıymış. 22 Nisan’dan beri uzayda olan bu uydular ülkemizin çeşitli yerlerinde bu görüntülere yol açıyormuş. Led ışık gibi görüntüler çizen uydular Türkiye’de çeşitli bölgelerde de çıplak gözle görüntülenebiliyormuş’’ dedi.

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