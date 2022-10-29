Hamidiye Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi’ne sıcak asfalt

Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü asfalt serim ekipleri, Hamidiye Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi’nde sıcak asfalt serim çalışmalarına başladı.

Kütahya’yı daha modern bir görünüme kavuşturmak için alt ve üst yapı yatırımlarını aralıksız sürdüren Kütahya Belediyesi, 2022 yılı asfalt serim, kilit parke döşeme ve kaldırım yenileme sezonu çerçevesinde, Hamidiye Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi’nde sıcak asfalt serim çalışmalarının startını verdi. Caddenin tamamında sıcak asfalt uygulaması yapacak ekipler, vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşıma kavuşmalarını sağlayacak.

Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarına belirlenen plan ve program dahilinde diğer sokak ve caddelerde devam edilecek.