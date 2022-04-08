Halk Oyunları Türkiye Finali, Kütahya’da yapılacak

Türkiye Halk Oyunları’nın fahri temsilcileri Özgür Yiğit ve Mehmet Memiş, Belediye Başkanı Alim Işık’ı, makamında ziyaret etti. Ziyarette, temmuz ayında yapılacak olan Kulüpler arası büyükler Türkiye Halk Oyunları Şampiyonası’nın Kütahya’da yapılması konusu görüşüldü.

Kütahya’da müzik ve halk oyunları hocası olarak görev yapan Türkiye Halk Oyunları’nın fahri temsilcileri Özgür Yiğit ve Mehmet Memiş’in Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ı, ziyaretlerinde temmuz ayı içerisinde yapılması planlanan Kulüpler Arası Büyükler Türkiye Halk Oyunları’nın final yarışmalarının Kütahya’da yapılması konusu görüşüldü.

Ülkemizin farklı bölgeleri, farklı illerinden yaklaşık 750 yarışmacı ile yine farklı illerden 80 civarında hakem ve yöneticinin katılacağı ve 2 gün sürecek olan yarışmalar düzenlemeli ve düzenlemesiz olmak üzere iki kategoride gerçekleşecek.

Türkiye Halk Oyunları hocası Mehmet Memiş Türk folklorüne hizmet edebilmek için kendilerini sorumlu hissettiklerini ve özellikle bu çapta önemli bir organizasyonun Kütahya ilimizin tanıtımı açısından son derece önemli olduğunu, bu organizasyonun yapılacağı tarihlerde ilimize ciddi bir canlılık kazandıracağını düşündüklerini ifade etti.

Başkan Işık, böyle bir organizasyonun ilimizde yapılması hususunu çok önemsediğini, bundan böyle bu tür kültürel organizasyonlara ağırlık vereceklerini ve bu yarışma organizasyonuna da belediye olarak gerekli her türlü desteği sağlamaya çalışacaklarını ifade etti.