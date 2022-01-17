Halk ekmek büfelerinden 85 bin ücretsiz ekmek dağıtıldı

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, indirimli ekmek satışı yapılan halk ekmek büfelerinden, 2020 yılından günümüze kadar 85 bin ekmeğin ücretsiz olarak muhtaç ailelere verildiğini söyledi.

Piyasa şartlarına göre yüzde 20 indirimli ekmek satışı yapan halk ekmek büfelerinden belediye kanalı ile ücretsiz ekmek verildiğini ifade eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Halk ekmek adına yapılan ihalede söz konusu şartlar, en az yüzde 20 oranında o günkü ekmek fiyatları üzerinden daha düşük fiyatla vatandaşımıza ekmeğin ulaştırılması söz konusu. Bu kapsamda halk ekmek işletmecimiz belirlenen fiyatlar üzerinden ekmek satışlarını sürdürmekte” dedi.

2020 yılında yapılan ihale ile birlikte her büfe başına 15 ekmek olmak üzere tüm büfelerden ücretsiz ekmek verilmesine başlanıldığını ifade eden Başkan Işık, “2020 Temmuz ayından itibaren başlamak üzere yapılan ihale gereğince, faaliyette olan her büfe başına günlük 15 ekmek üzerinden yardıma muhtaçlık kriterlerini sağlayan vatandaşlarımıza verilen fişle ücretsiz ekmek elde etme imkanı sağladık. O günden bugüne, 2020 yılında 220 ailemize 28 bin 50 ekmek, 2021 yılında 417 ailemize,( bu ailelerin bazıları aylar itibariyle Hilal Kart, almadıysa o almadığı dönemde birkaç kez bu yardımdan yararlanabiliyor) 49 bin 530 ekmek, 2022 yılında da 60 ailemize 7 bin 200 ekmek olmak üzere, bugüne kadar 84 bin 780 yaklaşık 85 bin ekmeği ücretsiz olarak halk ekmek büfelerinden alıp evlerine götürebildiler. Bu yardımlarımız devam ediyor. Belediyemizden Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüz aracılığı ile verilen yardıma muhtaçlık kriterleri sağlayan aileler sunulmuş fiş ile mahallesindeki halk ekmek büfesinden bu ekmekleri alabiliyor” diye konuştu.

Büfe sayısı 15’e yükseldi

Mahallelerden halk ekmek büfesi ile ilgili birçok talep geldiğini dile getiren Başkan Işık, “Mahallelerimizin halk ekmek büfe talepleri her geçen gün artarak devam ediyor. İlk ihale yaptığımız süreçte 11 adet olan bu büfelerimiz şuanda 15’e yükseldi. Gelen talepleri zaman içerisinde değerlendirip mümkün olduğunca şehrin her yerine yayılan büfelerimiz artırılacaktır. Bugüne kadar bu büfeleri çalıştıran, bu hizmeti vermek adına bizim kadar gayret eden değerli müstecirimize teşekkür ediyorum” dedi.

Halk ekmek müsteciri Yusuf Sarıkoç bu işi 30 yıldır yaptığını ifade ettiği konuşmasında belediye adına en güzel hizmeti vererek denge unsuru olduklarını söyledi. Sarıkoç, “Büfelerimizde ekmeği hep indirimli sattık. Fakat bu dönem Sayın Belediye Başkanımız Alim Işık’ın özel ricası ile fakir vatandaşımıza ücretsiz ekmek verme noktasında yardımcı olduk. 2020 yılından günümüze kadar 85 bin ekmeği ailelerimiz fiş karşılığında ücretsiz bir şekilde verdik. Bir hizmette daha öncülük ediyoruz. Bu hizmette bize katkı sağlayan başkanımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.