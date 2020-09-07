Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, EBA destek noktası olarak hizmet veriyor

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde evinde bilgisayar olmayan öğrenciler için, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün EBA destek noktası olarak hizmet vermeye başladığı bildirildi.

Çavdarhisar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ’’Kurumumuz EBA destek noktası olarak hizmet vermeye başladı. Salgın hastalığın en çok etkilediği kesimlerden öğrencilerimize uzaktan da olsa faydalı olmaya çalışıyoruz. Bu noktada evinde bilgisayar ya da internet olmayan öğrencilerimize, uzaktan eğitim imkanlarından yararlanabilmesi için kurumumuz bilgisayarlarını hizmetlerine sunuyoruz. Öğrencilerimizin bu zor gümlerde her zman yanında olmaya devam edeceğiz’’ ifadelerine yer verildi.