Halıcılık kursu gelir kapısı olacak

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi Ada Mahallesi’nde açılacak olan halıcılık kursu kadınlar için gelir kapısı olacak.

Tavşanlı Kayı Boyu Ertuğrul Gazi Yörük Türkmen Derneği Başkanı İsmail Durkun, halıcılık kursu ve dernek faaliyetlerinden bahsederken şunları söyledi, "Biz 2019 yılında derneğimizi kurduk. Türk kültürünü örf adetlerini tanıtmak ve yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak için bu derneğimizi kurduk. 2019 yılında Şaban Dede Mesire alanında Yörük Türkmen şöleni yaptık. Katılımın yüksek olduğu görkemli bir şölen oldu. Biz bu tür etkinlikleri devam ettirmek için çalışıyoruz. Bunun yanı sıra bu günlerde Kaymakam beyefendi sağolsun öncülük yaptı. Halk Eğitim ve İş Kur ile birlikte ortak bir proje geliştirdik. Halı dokuma kursu projemiz için kayıtlar başladı. Bu kurs ile ev hanımlarımız hem ev ekonomisine katkı sağlayacak hem de Türk Kültürünü bu vesile ile yaşatmış olacağız. Ayrıca bayanların bu kurs sonrasında kendi işlerinin sahibi olabileceklerdir. Halıcılık kursu için bu kursu daha önceden görmüş olanlar ve öğrenmek isteyenler Ada mahallesi muhtarlığına veya Halk Eğitim Merkezine başvurabilirler."