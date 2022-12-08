"Hakemlerimizin yanındayız"

Vali Ali Çelik, Kütahya Faal Futbol Hakem ve Gözlemcileri Derneği Şubesi Başkanı Ahmet İlhan Aydın, İl Hakem Kurulu Başkanı Gökmen Canlıdinç ve dernek yönetimini makamında kabul etti.

Ziyaretin gündemi, hafta sonu Domaniç ve Gediz ilçelerinde oynanan futbol müsabakalarındaki hakemlere yönelik saldırılar oldu.

Konuyu yakından takip ettiğini söyleyen Vali Ali Çelik, “Spor ve şiddet yan yana gelmemesi gereken iki kelime. Her türlü şiddetin karşısındayız ve bu zihniyeti hiçbir alanda kabul etmiyoruz. Hakemlerimize yapılan saldırıları kınıyor, bu saldırıları gerçekleştiren şahısların hak ettikleri en ağır cezaları almaları için gerekli yasal işlemlerin sürdüğünü belirtmek istiyorum. Hakemlerimizin her zaman yanındayız, konuyu yakından takip ediyoruz” dedi.

Destekleri için Vali Çelik’e teşekkür eden Dernek Başkanı Ahmet İlhan Aydın, her türlü şiddet eylemini hukuk yoluyla takip edeceklerini söyledi.