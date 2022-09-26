Hakemler sezonu Emet’te açtı

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Kütahya Şubesi ve İl Hakem Kurulu tarafından düzenlenen 2022-2023 sezonu açılış töreni Belediye Başkanı Hüseyin Doğan’ın desteğiyle Emet ilçesinde gerçekleşti.

Hakemlerin sezon açılışında bir konuşma yapan Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan,” Emet ilçesinde ilk defa böyle bir organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. Bize bu imkanı sağlayan Ahmet İlhan Aydın başkanıma çok teşekkür ediyorum. Biz geçen yıl sadece Emet’teki spor kulüpleriyle sezon açılışı yapmıştık. Bu organizasyon daha farklı ve daha güzel oldu. Bu tür organizasyonlar sayesinde bor ve termalin başkenti olarak nitelendirdiğimiz şirin ilçemizi ülkemize ve dünyaya tanıtma fırsatı buluyoruz. Bu organizasyonlar bizim için değerlidir. Sizler aslında zor bir görev yapıyorsunuz. Hakemler gözlemler, görür, anlık karar verir. Sizin kararlarınızı herkes yorumluyor. Sizin o anlık gözleminiz ve o andaki olaya hakimiyetinizle en doğru kararı vermeye çalışıyorsunuz. Bu yönden de sizlere yöneteceğiniz maçlarda kolaylıklar diliyorum” dedi.

Törende, basın mensuplarından Hasan Okçu, Ercan Kolku ve Ahmet Dinç’e de plaket verildi. Program hediye ve plaket takdiminin ardından yerel sanatçı Muammer Aksoy konseri ile devam etti.

Hakemlerin sezon açılışına, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Emet AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Ciner, TFFHGD Genel Başkanı Abdurrahman Arıcı, TFF MHK Üyesi Aytekin Durmaz, MHK Bölgesel Hakem Kurulu Üyeleri Yılmaz Kalk ve Hasan Küpeli’nin yanı sıra Kütahya İl Hakem Kurulu Başkanı Gökmen Canlıdinç, Kütahya Şube Başkanı Ahmet İlhan Aydın, hakem ile gözlemciler katıldı.