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"Hakan Akdaş ve yönetimi neden istifa etti?"
Kütahya Sebzecileri ve Pazaryerleri Esnaf Odası Başkanı Hakan Akdaş, yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleriyle birlikte istifa ettiklerini duyurdu.
KÜTAHYA 25.08.2022, 17:55
Kütahya Sebzecileri ve Pazaryerleri Esnaf Odası Başkanı Hakan Akdaş, yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleriyle birlikte istifa ettiklerini duyurdu.
"Bugün itibari ile Kütahya sebzeciler ve pazar yerleri esnaf odası başkanlığından yönetim ve denetim kurulu olarak istifa ediyoruz esnafımıza ve kamu oyuna saygıyla arz ederiz" diyen Hakan Akdaş isifa nedenine dair bir açıklamada bulunmadı.(EFE-)
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