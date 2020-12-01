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Hakan Akdaş: "Pazar yerleri kısıtlamanın dışında"

Kütahya Sebzeciler Odası Başkanı Hakan Aktaş, son açıklanan kısıtlamalar arasında pazar yerlerinin bulunmadığını ifade etti.

KÜTAHYA 01.12.2020, 10:51
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Hakan Akdaş: "Pazar yerleri kısıtlamanın dışında"
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Kütahya Sebzeciler Odası Başkanı Hakan Aktaş, son açıklanan kısıtlamalar arasında pazar yerlerinin bulunmadığını ifade etti.

Akdaş, yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın açıklamaları üzerine yeni korona virüs tedbirleri kapsamında pazar yerleri kısıtlamanın dışındadır. Hafta içi bütün pazarlarımız açıktır. Gerek hallerden gerekse şehir dışından sebze-meyve sevkiyat yapacak arkadaşlar oda faaliyet belgeleri alıp yanlarında bulundurma zorunluluğu vardır. Hafta sonları sadece manavlarımız açık olacak onlarda paket servisi yapabilecekler. Hafta sonları pazarlarımız kapalıdır. Şehir dışından sebze-meyve getirecekler odaya kayıtlı olduğuna dair oda faaliyet belgelerini bulundurma zorunluluğu vardır. Kurallara riayet edelim maske sosyal mesafeye ve temizlik kurallarına uyalım uymayanları uyaralım" dedi.
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