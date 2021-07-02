banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
THY'de 2 bin 500 kokpit ve kabin çalışanı işten çıkartıldı!
THY'de 2 bin 500 kokpit ve kabin çalışanı işten çıkartıldı!
Kartal Tibet 83 yaşında hayatını kaybetti
Kartal Tibet 83 yaşında hayatını kaybetti
Normal hayata dönüşte yeni dönem başladı
Normal hayata dönüşte yeni dönem başladı
Kazakistan Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama!
Kazakistan Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama!

Hacı Bektaşi Veli Kültür Derneği’nden Rektör Uysal’a ziyaret

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Hacı Bektaşi Veli Kültür Derneği Başkanı Niyazi Togan ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

KÜTAHYA 02.07.2021, 12:17
Hacı Bektaşi Veli Kültür Derneği’nden Rektör Uysal’a ziyaret

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Hacı Bektaşi Veli Kültür Derneği Başkanı Niyazi Togan ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Rektörlük makamında sohbet şeklinde gerçekleşen ziyarette Hacı Bektaşi Veli Kültür Derneği Başkanı Niyazi Togan ve beraberindeki heyet, Rektör tarafından karşılandı. Görüşme sonunda Dernek Başkanı Togan ve beraberindeki heyet, Rektör Uysal’a görevinde başarılar diledi. Uysal da Togan ve beraberindeki heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, çalışmalarında başarı diledi.
banner486
Yorumlar (0)
29°
açık
banner493