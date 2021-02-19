Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Akademik Teşvik Ödülleri

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonunun 2020 yılı Akademik Teşvik Ödeneği sonuçlarını açıklamasının ardından Güzel Sanatlar Fakültesinde sıralamaya giren akademisyenler için tören düzenlendi.

Dumlupınar Üniversitesinin Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonunun 2020 yılı Akademik Teşvik Ödeneği sonuçlarının açıklamasıyla, Üniversitede görev yapan ve akademik teşvik almaya hak kazanan öğretim üyeleri ve öğretim elemanları için görev yaptıkları akademik birimler özelinde çevrim içi tören düzenlendi.

Güzel Sanatlar Fakültesinde düzenlenen törene Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Rektör yardımcıları Prof. Dr. Muammer Gavas, Prof. Dr. Hasan Göçmez ve Prof. Dr. Mustafa Aydın, Genel Sekreter Vekili Prof. Dr. Atilla Batur, Dekanımız Prof. Dr. Levent Mercin, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Haldun Şekerci ile Dr. Öğr. Üyesi Eren Evin Kılıçkaya ve fakültede görev yapan akademisyenler katıldı. 7 akademisyeninin akademik teşvik almaya hak kazandığı başvurular sonucunda Prof. Dr. Levent Mercin, hem fakültede hem de üniversite genelinde en yüksek puanı elde etti.

Güzel Sanatlar Fakültesi olarak Üniversitenin Akademik Teşvik puanına katkı yapmaktan dolayı mutlu olduklarını söyleyen Dekan Levent Mercin, “ Daha çok akademisyenimizin bu alandaki çalışmalarına destek olmak için faaliyetlerimiz devam edecek. Sıralamaya giren akademisyenlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Başarılı akademisyenleri tebrik eden Rektör Kazım Uysal,” Güzel Sanatlar Fakültemiz, Üniversitemizin görünen yüzü ve medarı iftarı olarak pek çok alanda bizi temsil etmektedir. Akademik teşvik alan akademisyenlerimizi tebrik ediyor ve önümüzdeki yıllarda bu başarının artarak devamını diliyorum” diye konuştu.

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonunun değerlendirmesi sonucu Prof. Dr. Levent Mercin, Dr. Öğr. Üyesi Eren Evin Kılıçkaya, Doç. Oya Aşan Yüksel, Dr. Öğr. Üyesi Serpil Akdağlı, Öğr. Gör. Dr. Ali Aycan Gürbüz, Öğr. Gör. Erdoğan Dizdar ve Öğr. Gör. Elif Dokur akademik teşvik almaya hak kazandı.