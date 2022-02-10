Görevinde yükselmeye hak kazandılar

Kütahya Belediyesi’nde çalışan 17 memurun görevde yükselme sınavı ile birlikte, yeni kadrolarına atanmaya hak kazandığı belirtildi.

Görevde yükselme sınavında başarılı olan memurları makamında ağırlayan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Kütahya Belediyemizin açtığı görevde yükselme sınavından başarılı olarak bir üst göreve yükselme şansı olan mesai arkadaşlarımızla birlikteyiz. Huzurunuzda bugüne kadar şehrimize ve belediyemize verdikleri katkılardan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Ayrıca bundan sonra da yapacakları hizmetler için şimdiden başarılar diliyorum. Kendilerine ve ailelerine hayırlı olsun. Yapılan sınavlar sonucunda 10 arkadaşımız genel idari hizmetler sınıfında memur olarak görev yaparken şefliğe yükseldiler. Bir arkadaşımız muhasebeci kadrosuna, bir arkadaşımız teknik hizmetler kadrosundan mühendis kadrosuna, 2 arkadaşımız teknik hizmetler sınıfından tekniker kadrosuna, bir arkadaşımız sosyolog kadrosuna, bir arkadaşımız sağlık hizmetleri kadrosunda iken biyolog kadrosuna, bir arkadaşımız da avukatlık görevine atandı. Atama kararnamelerini imzalayıp, buradan boşalan kadrolara da alttaki arkadaşlarımızı yerleştirmek üzere ileriki günlerde bir çalışma yapacağız” dedi.

Görevde yükselme sınavlarında başarılı olan memurlar adına konuşan Sosyolog Şule Şerife Alagöz ise, 14 yıldır Kütahya Belediyesi’nde görev yaptığı belirterek, “İlk defa böyle bir sınav açıldı. Bu yüzden mutluyuz. Teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.