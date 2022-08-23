banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Sıcak hava yerini yağışa bırakıyor
Sıcak hava yerini yağışa bırakıyor
Bu meslekte çırak bulmak artık çok zor
Bu meslekte çırak bulmak artık çok zor
Trabzonspor Avrupa’da 141. maçına çıkıyor
Trabzonspor Avrupa’da 141. maçına çıkıyor
Artvin’de 1 kg bal 17 bin liraya satıldı
Artvin’de 1 kg bal 17 bin liraya satıldı

Görev yerleri değişen personele veda programı

Kütahya Valisi Ali Çelik ve eşi Nezihe Çelik; görev yerleri değişen Vali Yardımcısı Halil İbrahim Ertekin, Altıntaş Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, Pazarlar Kaymakamı Mehmet Soylu, Domaniç Kaymakamı Muhammed Enes İpek, Tavşanlı Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz için düzenlenen veda programına katıldı.

KÜTAHYA 23.08.2022, 11:23
Görev yerleri değişen personele veda programı

Kütahya Valisi Ali Çelik ve eşi Nezihe Çelik; görev yerleri değişen Vali Yardımcısı Halil İbrahim Ertekin, Altıntaş Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, Pazarlar Kaymakamı Mehmet Soylu, Domaniç Kaymakamı Muhammed Enes İpek, Tavşanlı Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz için düzenlenen veda programına katıldı.

Vali Çelik, Kütahya’ya hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek yeni görev yerlerinde başarılar diledi.

Yorumlar (0)
30°
parçalı bulutlu