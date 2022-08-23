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Görev yerleri değişen personele veda programı
Kütahya Valisi Ali Çelik ve eşi Nezihe Çelik; görev yerleri değişen Vali Yardımcısı Halil İbrahim Ertekin, Altıntaş Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, Pazarlar Kaymakamı Mehmet Soylu, Domaniç Kaymakamı Muhammed Enes İpek, Tavşanlı Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz için düzenlenen veda programına katıldı.
KÜTAHYA 23.08.2022, 11:23
Kütahya Valisi Ali Çelik ve eşi Nezihe Çelik; görev yerleri değişen Vali Yardımcısı Halil İbrahim Ertekin, Altıntaş Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, Pazarlar Kaymakamı Mehmet Soylu, Domaniç Kaymakamı Muhammed Enes İpek, Tavşanlı Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz için düzenlenen veda programına katıldı.
Vali Çelik, Kütahya’ya hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek yeni görev yerlerinde başarılar diledi.