Gönüllerince eğlendiler

ÇOCUKLAR GÖNÜLLERİNCE EĞLENDİ

KÜTAHYA 05.06.2023, 11:43
Gönüllerince eğlendiler

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde Kütahya Belediyesi önüne kurulan çocuk eğlence alanını ziyaret etti. Çocuklarla fotoğraf çektirme taleplerini yerine getiren Başkan Işık, 2 gün sürecek etkinliklerde tüm çocuklara iyi eğlenceler diledi.

Belediye İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde çocuklar için belediye bahçesine çocuk oyun alanı kuruldu.

Oyun parkur alanını ziyaret eden Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, çocuklarımıza iyi eğlenceler dileklerini iletirken, aileleriyle de sohbet etti.

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