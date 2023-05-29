banner609

Son Dakika

Göbel’e Osmanlı çeşmesi

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesindeki Göbel Termal Turizm Merkezi’nde Osmanlı mimarisinde inşa edilen çeşme vatandaşların da beğenisini kazandı. Şu an iki adet musluk monte edilen çeşmede bu sayı daha sonra 4’e çıkarılacak.

KÜTAHYA 29.05.2023, 10:39
Göbel’e Osmanlı çeşmesi

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesindeki Göbel Termal Turizm Merkezi’nde Osmanlı mimarisinde inşa edilen çeşme vatandaşların da beğenisini kazandı. Şu an iki adet musluk monte edilen çeşmede bu sayı daha sonra 4’e çıkarılacak.

Sedef, egzama, ülser, gastrit ve açık yaraların kapanmasında son derece şifalı olan termal suyun akacağı çeşme, akşamları görsel şölen sunuyor.

Yorumlar (0)
banner612
banner617