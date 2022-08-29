Göbel köyünde yangın

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine bağlı Göbel köyünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında, bir büyükbaş hayvan telef oldu. Ahır yandı.

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Hüsnü Çetin’e ait besi damında yangın çıktı. kısa sürede büyüyen yangına Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ettiler. Yangın kısa sürede söndürüldü. Damda maddi hasar meydana geldi. Bir büyükbaş hayvan telef oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.