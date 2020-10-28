Glütensiz Mutfak Projesi’ne BAP’tan destek

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Pazarlar Meslek Yüksekokulunun Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteğiyle yürüttüğü ve Glütensiz Mutfak projesine bir destek de BAP’tan geldi.

Bu yılın Şubat ayında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanan Mayıs ayında da ilk tohumların ekildiği Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Pazarlar Meslek Yüksekokuluna ait ’Glütensiz Mutfak’ projesine bir destek de Üniversitenin Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden (BAP) geldi.

Kurum dışından desteklenen projelere, ilgili projenin ana bütçesinin üçte birine kadar destek verebilen BAP, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan 750 bin TL destek alan Glütensiz Mutfak projesine 250 bin TL maddi destek sunarak çölyak hastalarının tüketilebileceği gıdaların çeşitliliğini arttırmayı ve maliyetlerini düşürmeyi amaçlayan projeye önemli katkı sundu. Öte yandan Pazarlar Belediyesi de projeye 100 bin TL katkı sunduğunu açıklamıştı.

Üniversitenin BAP Komisyonundan gelen desteğin kendilerini çok memnun ettiğini ifade eden Proje yürütücüsü Öğr. Gör. Meryem Akbaş, “Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Pazarlar Meslek Yüksekokulu olarak Kütahya’mıza ve ülkemize önemli katkılar sunacağını düşündüğümüz bu projeye Üniversitemizin BAP Koordinatörlüğünden gelen destek bizleri çok mutlu etti. Sunulan bu destekler, projemizin hedeflerine ulaşmasına çok önemli katkılar sunacak. Projede görev alan akademik personellerimiz Öğr. Gör. Hilal Kılmanoğlu, Öğr. Gör. Barış Burak Albayrak ve Öğr. Gör. Yasemin Sarı ile birlikte DPÜ BAP Komisyonu Başkanı ve Rektör yardımcımız Prof. Dr. Hasan Göçmez’e, BAP Komisyonu üyelerine ve Rektörümüz Prof. Dr. Kazım Uysal’a teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.