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Girişimci kadınlar bilgilendirildi

Kütahya Belediyesi’nin girişimleriyle 1 Şubat 2022 günü 65. Şube olarak açılan Mikrofinans Şubesi’nin tanıtım toplantısı, yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Toplantısında, girişimci kadınlara sunulan fırsatlar anlatıldı.

KÜTAHYA 10.03.2022, 10:04
Girişimci kadınlar bilgilendirildi

Kütahya Belediyesi’nin girişimleriyle 1 Şubat 2022 günü 65. Şube olarak açılan Mikrofinans Şubesi’nin tanıtım toplantısı, yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Toplantısında, girişimci kadınlara sunulan fırsatlar anlatıldı.

Kütahya Belediyesi Etüd Proje Müdürü Mehmet Zenci’nin ardından kürsüye gelen Kütahya Mikrofinans Şube sorumlusu Tuba Ersoy, mikrokredi hakkında detaylı bilgiler verdi.

Kütahya Şube Temsilcisi Ersoy, “Mikrokredi, kadınların gelir elde edici faaliyetlerde bulunmasına imkan sağlayan, teminat ve kefalet gerektirmeden verilen küçük bir sermayedir. Mikrofinans, bankacılık ve ilgili hizmetlere erişim zorluğu çeken girişimci ve küçük işletmeler için sağlanan finansal hizmettir. Grup tabanlı mikrokredi modeli en az 5 mikrogirişimci arasında sorumluluk ve dayanışma ruhunu oluşturur. Kurumumuz Türkiye genelinde 65 ilde 94 şubesiyle halen 40 bin üzerinde mikrogirişimciye hizmet vermektedir. Öncelikle TGMP’ye mikrokredi başvurusunda bulunacak olan adayın aklında bir iş fikrinin olması gerekmektedir. İlk defa mikrokredi alacak olan üyeler en fazla 2 bin TL mikrokredi kullanabilirler. Mikrokredi modelinin Kütahya’da hayata geçmesinde emeği geçen Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’a ve çalışma ekibine teşekkür ediyoruz” dedi.

Katılımın çok yoğun olduğu bilgilendirme ve tanıtım toplantısı soru cevap kısmı ile devam etti. Kendi işlerini kurmak isteyen girişimci kadınlar, Kütahya Belediyesinin ve Başkan Prof. Dr. Alim Işık’a bu imkanları tanıdığı için teşekkür ettiler.

Mikrokredi tanıtım ve bilgilendirme toplantısına Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, Etüd Proje Müdürü Mehmet Zenci, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Keziban Çolak, MHP Kadın, Aile, Çocuk ve Engellilerden Sorumlu Komisyon (KAÇEP) Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Hülya Öztürk, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü Şiddeti Önleme Merkezi personeli, Çiniciler Odası Başkanı Sadık Erilbaylı, KUTSO Genel Sekreter Yardımcısı Ümran Kertiş, Mikrokredi Programı Bölge Müdürü Ahmet Yılmaz, Kütahya Şube Temsilcisi Tuba Ersoy, Afyonkarahisar Şube Temsilcisi Gizem Köylü ve Kütahyalı kadın girişimciler katıldı.

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