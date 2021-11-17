Gıda işletmelerine sıkı denetim

Kütahya’nın Simav ilçesinde, tüketicilerin güvenli gıdaya ulaşmaları amacıyla, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından 700 gıda işletmesinde denetimler yapıldı.

Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Tokdemir, rutin olarak gerçekleştirilen gıda denetimlerinin, yıl boyunca devam edeceğini belirtti. Tokdemir, “Müdürlüğümüzde görevli gıda mühendisleri ve diğer gıda denetim personellerimiz tarafından ilçemizde gıda üretimi, satışı ve tüketimi yapılan 700 işletmede denetimlerimizi gerçekleştirdik. Rutin denetimlerimizin yanı sıra ‘174 Alo Gıda’ hattına yapılan şikayet ve ihbarları da değerlendirerek denetim yapıyoruz. Bizler tüketicilerin güvenli gıdaya ulaşmalarını sağlarken, vatandaşlarımızın da gördükleri eksiklikleri bildirmelerini istiyoruz” dedi.