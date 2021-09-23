Gezici Motivasyon ve Eğitim Tırı, Denizlili çocuklarla buluştu

Kütahya Valiliği öncülüğünde 81 ilde çocuklara ulaşma hedefiyle yola çıkan Türkiye’nin ilk Gezici Motivasyon ve Eğitim Tırı, ilk şehir dışı etkinliğini Denizli’de yaptı.

Özellikle kırsal kesimdeki çocukların kendilerine olan inanç ve motivasyonunu artırmak, kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında hazırlanan motivasyon tırının Denizli’deki durağı Bozkurt ilçesi oldu.

Çocuklar için hazırlanan mobil tırda DPÜ Simav MYO İnsan Kaynakları Bölüm Başkanı Kudret Armağan tarafından çocukların zihinsel ve bedensel gelişimine katkı sağlayacak eğitimler verildi, oyunlar oynandı.

Etkinliğe ev sahipliği yapan Bozkurt Kaymakamı Tayyar Emre Mahmutoğlu da çocuklara günün anısına Kütahya Valiliğince hazırlatılan ahşap kalemlik, kırtasiye malzemeleri, ahşap tetris ve çeşitli hediyeler verdi.