“Gezici Motivasyon ve Eğitim Tırı” Ankara’da öğrencilerle buluştu

Kütahya Valiliği öncülüğünde hayata geçirilen, "Gezici Motivasyon ve Eğitim Aracı" Ankara’da dezavantajlı öğrencilerle buluştu.

Kütahya Valiliği Motivasyon Tırı bu hafta eski Simav Kaymakamı şu anda Ankara Yenimahalle Kaymakamı olan Türker Çağatay Halim’in daveti üzerine dezavantajlı öğrencilerle buluştu.

Dumlupınar Üniversitesi Simav Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Kudret Armağan tarafından sunumu yapılan Motivasyon Tırı’nda, streslerin doldurulduğu balon, hayallerin uçurulduğu uçak, engelli öğrencilerin kullanabileceği robotik oyuncak, puzzle ve motivasyon otobüsü kalemliği etkinlikleri gerçekleştirildi. Etkinlikte çocuklar doyasıya eğlendi.

Başta Kaymakam Türker Çağatay Halim olmak üzere, Okul Müdürü Erdem Yurt ve öğretmenlere ev sahipliği için teşekkür eden Öğretim Görevlisi Kudret Armağan, “Kütahya Valimiz Ali Çelik’in Kütahya’daki öğrencilerimiz için başlattığı bu projemiz sayesinde diğer illerdeki çocuklarımıza motivasyon dağıtmaya devam ediyoruz” dedi.