Kütahya’nın Gediz ilçesinde, belediye tarafından Büyük Zafer’in 100. yılı kutlamaları çerçevesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ilçelerdeki her yaştan vatandaşların sinemayla buluşması için hazırladığı Gezen Sinema Tırı Gediz’de izleyicileriyle buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından özel olarak tasarlanan “Gezen Sinema Tırı” ile ilçelerdeki her yaştan vatandaşlar sinemayla buluşturuluyor.

Bu çerçevede Gediz’e gelen Sinema Tırı, Belediye Meydanı Cumhuriyet Caddesinde vatandaşlara keyifli dakikalar yaşattı.

İzleyiciler arasında yapılan mini anketle “Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı” filmi gösterildi.

Gediz Belediyesi tarafından sinema izlemeye gelen vatandaşlara patlamış mısır ve su ikram edildi.