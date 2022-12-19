"Germiyanoğulları’ndan Büyük Taarruza Türk İslam Yurdu Kütahya" konulu konferans

Prof. Dr. Mustafa Daş, Hezar Dinari Kültür Merkezi’nde ‘Germiyanoğulları’ndan Büyük Taarruza Türk İslam Yurdu Kütahya’ konulu konferansı ile Kütahyalılarla buluştu.

Hezar Dinari Kültür Merkezi’nde, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın da katılım sağladığı ‘Germiyanoğulları’ndan Büyük Taarruza Türk İslam Yurdu Kütahya’ konferansı gerçekleştirildi. Prof. Dr. Mustafa Daş’ın verdiği konferansta, Kütahya’nın geçmiş dönemlerden günümüze kadar gelen süreçleri ele alındı. Daş’ın sunumunun ardından konukların soruları ile ilerleyen konferansın Kütahya’nın tarihi açısından önemli olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Dağ’a verdiği bilgiler için teşekkür etti.

Dağ’a, Kütahya Belediyesi’nin Kütahya’nın tarihi ile ilgili bastırdığı kitapları hediye eden Başkanımız Işık, Dağ’ı yeniden Kütahya’ya davet ederek teşekkür etti.