General Asım Gündüz, Emet’in cadde ve sokaklarında
Kütahya Sevdalısı Yürekler Derneği Tiyatro ekibi 3 Eylül Gazi Emet’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100.yılında ilçenin cadde ve sokaklarında yürüdüler.
Kütahya Sevdalısı Yürekler Derneği Tiyatro ekibi 3 Eylül Gazi Emet’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100.yılında ilçenin cadde ve sokaklarında yürüdüler.
Başta Kütahyalı Orgeneral Asım Gündüz olmak üzere milli mücadele döneminin kahramanlarını temsili olarak canlandıran ekip davul zurna eşliğinde sokak ve caddelerde yürüyerek Emet halkının kurtuluş gününü kutladı.
Kütahya Sevdalısı Yürekler Derneği Başkanı Nevzat Çoban, Milli mücadele yıllarında direnişi ve zaferleri ile bölgede örnek olmuş, kahramanlıkları Genelkurmay Harp Dairesi resmi yayınlarında yer almış Emet ilçesinde kurtuluş gününü kutlamaktan büyük onur duyduklarını belirterek,” Dernek üyemiz ve tiyatro ekibimizle bugün Gazi Emet’imizin sokaklarında halkımızın kurtuluş gününü kutladık. Milli mücadelenin sembol isimlerinin ve dönemin askeri elbiseleri ile mahalle mahalle, sokak sokak dolaştık. Halkımızın ilgi ve alkışlarla karşılık vermesi bizleri memnun etti. Bu vesile ile tekrar tüm Gazi Emet halkımızın kurtuluş gününü kutluyoruz “dedi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Konyaspor
|5
|11
|2. Fenerbahçe
|5
|10
|3. Başakşehir
|4
|10
|4. Beşiktaş
|4
|10
|5. Gaziantep FK
|4
|10
|6. Trabzonspor
|5
|10
|7. Adana Demirspor
|4
|9
|8. Galatasaray
|4
|7
|9. Antalyaspor
|4
|6
|10. Kayserispor
|5
|6
|11. Giresunspor
|5
|6
|12. Alanyaspor
|5
|5
|13. Karagümrük
|4
|4
|14. Sivasspor
|5
|3
|15. İstanbulspor
|4
|3
|16. Kasımpaşa
|4
|3
|17. Ümraniye
|5
|1
|18. Ankaragücü
|3
|1
|19. Hatayspor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|4
|10
|2. Pendikspor
|3
|7
|3. Eyüpspor
|4
|7
|4. Bandırmaspor
|2
|6
|5. Sakaryaspor
|3
|6
|6. Rizespor
|3
|5
|7. Samsunspor
|3
|5
|8. Gençlerbirliği
|4
|5
|9. Göztepe
|4
|5
|10. Keçiörengücü
|3
|4
|11. Boluspor
|3
|4
|12. Tuzlaspor
|4
|4
|13. Adanaspor
|3
|3
|14. Manisa Futbol Kulübü
|2
|3
|15. Erzurumspor
|4
|3
|16. Altınordu
|3
|2
|17. Denizlispor
|3
|1
|18. Ö.K Yeni Malatya
|4
|1
|19. Altay
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|5
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|5
|10
|5. Chelsea
|6
|10
|6. Liverpool
|6
|9
|7. Brentford
|6
|9
|8. M. United
|5
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Barcelona
|4
|10
|3. Real Betis
|4
|9
|4. Athletic Bilbao
|3
|7
|5. Villarreal
|3
|7
|6. Atletico Madrid
|4
|7
|7. Celta Vigo
|4
|7
|8. Real Sociedad
|4
|7
|9. Osasuna
|3
|6
|10. Mallorca
|4
|5
|11. Almeria
|3
|4
|12. Girona
|4
|4
|13. Rayo Vallecano
|3
|4
|14. Valencia
|3
|3
|15. Espanyol
|3
|1
|16. Elche
|3
|1
|17. Sevilla
|4
|1
|18. Getafe
|3
|1
|19. Real Valladolid
|3
|1
|20. Cadiz
|4
|0