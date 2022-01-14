Genel Müdür Keleşer: “Bor Karbür Fabrikası Emet’e yapılacak”

Emet Belediyesi ile peşin su alış protokolü imza töreninde konuşan Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü Serkan Keleşer, daha büyük Bor Karbür Fabrikasının Emet’e yapılacağını ifade etti.

Emet’te yapımı devam eden Sülfürik Asit Fabrikasının tamamlanma sürecine girmek üzere olduğunu belirten Genel Müdür Serkan Keleşer, “Bugün buraya sadece Emet Belediyemizle 50 Milyon TL’lik peşin su alış sözleşmesi imzalamaya gelmedik. Emet bizim için önemli bir ilçedir. Emet ve Hisarcık ilçelerimize gençlere yönelik Gençlik Merkezleri yaparak destek olduk. Şimdi Emet halkımızın sağlıklı içme suyu ve modern alt yapısı için destek oluyoruz. Emet ilçemize yatırımlarımız devam edecek. Sülfürik Asit Fabrikamız tamamlanmak üzere. Burada tekrar ifade ediyorum. Daha büyük Bor Karbür Fabrikamız da Emet ilçemize yapılacak. Bor Karbür Fabrikası için Çed çalışmaları başladı. Modern ve büyük Bor Karbür Fabrikamızın buraya yapıldığını göreceksiniz “dedi.