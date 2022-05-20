Gençlik ve Spor Bayramı’nda Eskişehir Bandosu ile Fener Alayı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Eskişehir bandosu eşliğinde 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde Fener Alayı düzenlendi.

Tavşanlı’da Moymul Yetişenler Derneği tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Fener Alayı etkinliği büyük coşkuyla gerçekleştirildi.

Moymul Mahallesi’nde gerçekleştirilen Fener Alayı programına Eskişehir Bandosu eşiliğinde ve Süslü namı ile bilinen şehir içi dolmuş şoförlerinden, şoförler odası yönetiminden Nurettin Aydın’ın süslü aracı ile Belediye Başkanı Mustafa Güler, eşi Birsen Güler, CHP İlçe Başkanı Fisun Aktakka Yıldız, İyi Parti ilçe başkanı Uğur Öğüt de katıldı.

Eskişehir Bandosu kurucularından ve şefi Ali Ulusoy, davet üzerine geldiklerini, misafirperverliklerinden dolayı çok memnun olduklarını ifade etti.