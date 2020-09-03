Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan Emetli gençlere kitap hediyesi

Gençlik ve Spor Bakanlığının başlattığı Kitabını seç kampanyasına Emet ilçesinden katılan gençlere kitapalarının dağıtıldığı bildirildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu’nun sosyal medya üzerinden kitabını seç etiketi ile başlattığı bayram hediyesi etkinliğine Emet’ten katılan Ayşe Turan ve Firdevs Turan isimli öğrencilere bakanlık tarafından gönderilen kitapları, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve İlçe Gençlik ve Spor Müdür Vekili Umut Işık verdi.

Bakanlığın kitapları yanında gençlere Dr. Fazıl Doğan’ın Milli Mücadele döneminde Emet ilçesinde anılarını içeren kitabını ve birer kalem takımı hediye eden Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, yaptığı açıklamada, ’’Sayın bakanımızın sosyal medya hesabı üzerinden başlattığı kampanyaya ilçemizden katılan gençlerimize, bakanlığımızın gönderdiği kitapları teslim ettik. Bunun yanında bizlerinde birer hediyesi oldu. Sayın bakanımızın gençlerimize ve kitap okumaya verdiği destek ve önem için kendilerine teşekkür ediyoruz. Gençlerimizinde arzusu olan sayın Bakanımızı Emet ilçemizde görmek istediğimizi belirterek ilçemize davet ediyoruz “dedi.