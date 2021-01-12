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Gençlik Merkezi’nde masa tenisi etkinliği
Simav Gençlik Merkezi ile Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliğiyle, gençlere yönelik masa tenisi etkinlikleri yapılıyor.
KÜTAHYA 12.01.2021, 10:47
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Simav Gençlik Merkezi ile Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliğiyle, gençlere yönelik masa tenisi etkinlikleri yapılıyor.Simav Gençlik Merkezi Müdürü İsmail Gökkaya, aylık bireysel masa tenisi antrenmanlarının devam ettiğini belirtti. Gökkaya, “ Gençlik ve Spor Müdürlüğü masa tenisi antrenörü Remzi Ağamak yönetimindeki çalışma ekibimiz ile, gençlerin zamanlarını en iyi bir şekilde değerlendirmelerini sağlıyoruz. Pandemi sürecinde gerçekleştirdiğimiz sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerimizde gerekli önlemleri alıyoruz” dedi.
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